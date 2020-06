De Amsterdamse recherche is dringend op zoek naar camera- of dashcambeelden van afgelopen zondag tussen 5.00 uur en 6.00 uur in de omgeving van de Verbindingsdam in het Oostelijk Havengebied. De aanleiding is een schietincident.

De recherche heeft de mogelijke looproute van de verdachte in kaart gebracht en roept op camera- of dashcambeelden die op deze route of in de omgeving zijn gemaakt ter beschikking te stellen aan de politie.

De politie verrichtte op 1 juni al een aanhouding bij een woning aan de Borneolaan. De verdachte, een 29-jarige Amsterdammer, zit nog vast. Een 28-jarige vrouw raakte bij het incident gewond.