Medewerkers en ouders van leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum hebben bij de Inspectie van het Onderwijs meerdere meldingen gedaan over de islamitische middelbare school. Over de inhoud wil de inspectie niets zeggen.

Eerder deed de onderwijsinspectie een oproep om zowel negatieve als positieve zaken over de school te melden. Ook over het aantal meldingen wil de inspectie niets kwijt. "We willen benadrukken dat we de meldingen vertrouwelijk behandelen", zegt een woordvoerder.

Vorige week bleek dat het bestuur van de school met elkaar overhoop ligt. Directeur Soner Atasoy zou geschorst zijn door de bestuursvoorzitter, maar Atasoy zei dat hij de bestuursvoorzitter zelf geschorst heeft. Ook zouden inspecteurs van de onderwijsinspectie zijn afgeluisterd in de school.

De binnengekomen meldingen worden volgens de woordvoerder meegenomen in het lopende toezicht. In het algemeen geldt dat de onderwijsinspectie herstelopdrachten kan geven, waar het bestuur in het gunstigste geval zelf mee aan de slag gaat. "De toekomst moet uitwijzen of dat ook gebeurt", aldus de woordvoerder.