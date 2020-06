De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter over het warmteplan Sluisbuurt. De rechter bepaalde dat woningen niet verplicht op het warmtenet aangesloten hoeven te worden als een warmtepomp net zo energiezuinig blijkt te zijn.

Volgens de gemeente Amsterdam komt door de uitspraak de betaalbaarheid van Amsterdamse warmtenetten onder druk te staan, omdat projectontwikkelaars makkelijker kunnen kiezen voor een individueel warmtesysteem.

De gemeente wil met het hoger beroep naar eigen zeggen meer duidelijkheid krijgen "over de mogelijkheden die zij heeft om te sturen op collectieve oplossingen door middel van warmteplannen".

De rechtszaak was aangespannen door de stichting Amsterdam Fossielvrij, omdat die grote bezwaren heeft tegen warmtenetten. De warmte is namelijk afkomstig van de restwarmte van afvalverbrandingsinstallaties of elektriciteitscentrales of van biomassacentrales. De stichting vindt dat er overgestapt moet worden op warmte die is opgewekt door zonne- of windenergie.

GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck heeft als doel om alle woningen uiterlijk 2040 aardgasvrij te maken. Volgens de gemeente zijn collectieve warmtenetten, vanwege de bouwdichtheid van de stad, belangrijk bij het voorzien in de warmtebehoefte.

"Los van onze eigen mening over de uitspraak van de rechter is een hoger beroep zinvol: alle partijen hebben baat bij definitieve duidelijkheid. Dit geldt ook voor andere gemeenten in Nederland, waar vergelijkbare dilemma's spelen", aldus de wethouder.