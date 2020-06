De man die woensdagmiddag in zijn auto vluchtte nadat hij staande was gehouden door een agent in de Amsterdamse wijk Geuzenveld, heeft nog een gevangenisstraf openstaan en moet ook nog een hoge boete betalen.

De man reed rond 12.45 uur weg toen een agent zijn rijbewijs naliep omdat hij foutgeparkeerd stond.

Enige tijd later zag de agent de man weer in de Van Karnebeekstraat rijden, waar het erop leek dat de bestuurder een politieagent op de fiets wilde aanrijden. Een agent schoot vervolgens op de auto.

Naar de rechtmatigheid van dat schieten wordt onderzoek gedaan door een interne afdeling van de politie.

De verdachte is voortvluchtig. De politie zoekt een lichtgetinte man van zo'n 35 jaar oud. Hij zit volgens de politie onder de witte verfspetters, waaronder op zijn handen en armen. De politie benadrukt de man niet zelf te benaderen, maar de politie te alarmeren.