Door het warmere weer wordt het steeds drukker in de Amsterdamse parken, maar dat gaat ook gepaard met meer rondslingerend afval. Volgens planoloog Mendel Giezen is dat zorgelijk en moeten mensen een alternatief hebben om ook ergens anders te kunnen recreëren.

"Je zou kunnen denken aan het afsluiten van straten, zodat mensen daar hun plek kunnen krijgen, of langs de waterkant meer ruimtes openstellen. Of parkeerplekken opofferen voor meer openbare ruimte. Zo creëer je meer ruimte om te recreëren buiten het park", zegt Giezen.



Ook voor de mensen die per se in het park willen liggen, heeft Giezen een tip. "Stadsparken als het Vondelpark en Westerpark zijn het drukst. Je hebt ook mooie parken daarbuiten, zoals het Erasmuspark, het Flevopark en het Waterland. Er zijn goede alternatieven, dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet met z'n allen op een kluitje gaan zitten."