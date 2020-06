Het duurt langer voordat het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam een andere eigenaar krijgt. Door de coronacrisis zijn de voorbereidingen voor de verkoopprocedure vertraagd.

Dat laten de wethouders Victor Everhardt (Deelnemingen) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) woensdag weten in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens hen moet het afvalbedrijf zich "focussen op operationele uitdagingen vanwege het coronavirus". Ook gaat het onderzoek naar de stand van zaken bij het bedrijf, dat nodig is voor de verkoop, minder snel.

De gemeenteraad moet zich later uitspreken over de verkoop. Als er goedkeuring wordt gegeven, dan is het daarna waarschijnlijk nog niet duidelijk wanneer de verkoop plaatsvindt.

"De start van het verkoopproces is mede afhankelijk van hoe de situatie met betrekking tot het coronavirus zich ontwikkelt, welke maatregelen worden genomen en wat de impact gaat zijn op de economie en markt", schrijven Everhardt en Van Doorninck.

Marktomstandigheden voor verkoop ongunstig

De marktomstandigheden voor een verkoopproces zijn op dit moment volgens de wethouders niet gunstig. "De banken zijn terughoudend met financieren en daarmee is het voor potentiële kopers lastig om een aankoop van AEB te financieren"

De afvalverbrander moest vorig jaar zomer gered worden van een faillissement. Er werden vele miljoenen euro's in het bedrijf gepompt om het overeind te houden. Een eerder plan van het college om het AEB onder te brengen bij de Noord-Hollandse publieke afvalverwerker HVC mislukte. Daarop besloot het stadsbestuur om alle aandelen van het AEB te verkopen.

