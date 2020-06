Hoewel de maatregelen rondom het coronavirus sinds 1 juni zijn versoepeld, blijven de hotels in Amsterdam grotendeels leeg. Met name de buitenlandse toeristen blijven voorlopig weg.

"Het is lastig, de hotellerie is een beetje een branche waarin we positief willen zijn, maar ik ben niet positief", zegt Jan Stuurman, mede-eigenaar van Hotel V in Amsterdam-Oost. "We hadden hoge verwachtingen, want er gaat steeds meer open, maar we zien dat niet terug in de boekingen."

"Buitenlands toerisme, dat bestaat eigenlijk niet', zegt Stuurman. "Als ik nu naar boven kijk, dan zie ik geen een vliegtuig." Ook zakelijke reizigers zijn er nauwelijks. "Er zijn geen beurzen, bedrijven werken thuis. Het moet over de hele linie weer aantrekken."

Het hotel van vliegtuigmaatschappij Corendon in Nieuw-West was vanwege de coronacrisis wekenlang dicht, maar is inmiddels weer open. "Het hotel is voor 20 procent gevuld en zeker 90 of 95 procent van de gasten komt uit Nederland", zegt marketingdirecteur Martin de Boer.

"Het zijn Nederlanders die het zat zijn dat ze binnen hebben gezeten, die met zijn tweeën of als gezin in onze hotels slapen. Zodat ze weer even in een andere kamer dan de huiskamer zitten."

De Boer hoopt dat het beeld snel verandert als de grenzen weer meer open gaan. "Ik verwacht dat mensen daarna vanuit het buitenland toch weer steden gaan bezoeken. Dat zal niet massaal zijn, maar wel voorzichtig."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.