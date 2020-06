Jeugdtheater De Krakeling verhuist vanuit de Jordaan naar het terrein van De Westergas in Amsterdam-West. Op 1 september opent het theater de deuren op de nieuwe locatie.

Het Rijksmonument aan de Nieuwe Passeerdersstraat, waar het theater sinds 1978 is gevestigd, is verzakt. Volgens het theater is een ingrijpende verbouwing nodig, waarbij alle activiteiten voor zeker één theaterseizoen zouden moeten verhuizen. Ook loopt het huidige contract af.

Bijkomend probleem is dat het theater op de huidige plek minder goed bereikbaar is voor bussen met schoolkinderen, vanwege het aangepaste touringcarbeleid van de gemeente. Samen met de gemeente is er gezocht naar een nieuwe plek. Uiteindelijk bleek het Westergasterrein de meest geschikte plek. Door de coronacrisis is de verhuizing versneld.

Kees Blijleven, artistiek directeur van De Krakeling, noemt de verhuizing naar De Westergas "een buitenkans". "Maar een verhuizing brengt ook gemengde gevoelens met zich mee. In het karakteristieke pand bij de Koekjesbrug liggen zoveel herinneringen voor bezoekers van verschillende generaties, spelers, buurtbewoners en voor ons, de medewerkers", aldus Blijleven.