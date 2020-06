De antiracismedemonstratie op de Dam veranderde maandag in een zeer rap tempo in een grote bijeenkomst met zo'n vijfduizend betogers. Afstand houden was eigenlijk niet meer te doen. Viroloog van het Amsterdam UMC en het Outbreak Management Team (OMT), Menno de Jong, zag de beelden van de volle Dam en maakte zich meteen behoorlijke zorgen.

"We zijn al maanden bezig om 1,5 meter afstand te houden, dan is het zorgelijk om vijfduizend mensen op een kleine ruimte te zien staan schreeuwen", zo zegt De Jong.

Daarbij komt dat het lastig in te schatten is wat de gevolgen precies zijn. Ook onder virologen verschillen de meningen: zo vertelde een viroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum dinsdagochtend op NPO Radio 1 dat zij geen grote verspreiding verwacht, omdat de duizenden betogers in de buitenlucht stonden en velen mondkapjes droegen.

"Het is moeilijk uit te drukken in een risico. We weten niet hoe groot het risico is in de buitenlucht", stelt De Jong. Hij legt uit dat daarin het zekere voor onzekere wordt genomen, omdat als er een verspreiding komt, dat hard kan gaan. "Er is een risico en dat moet eigenlijk al genoeg zijn". Daarom moeten we dit soort evenementen nog niet willen.

64 Drukte door protest op de Dam in Amsterdam

Demonstranten gevraagd gezondheid extra in de gaten te houden

De eerstvolgende stap is volgens de Jong het laagdrempelig testen op het virus. Dat kan iedereen, mits je klachten hebt, sinds begin deze week bij de GGD. Ook in de Tweede Kamer wordt nog onderzocht wat de vervolgstappen zijn voor de betogers. "Niet om een vinger te wijzen, maar om een indruk te krijgen hoe groot het risico werkelijk is geweest".

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet en het RIVM demonstranten vragen om hun gezondheid de komende twee weken extra in de gaten te houden. Mochten zij corona gerelateerde klachten ontwikkelen, dan kunnen ze contact opnemen met de GGD voor een coronatest.