Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft dinsdagavond op Twitter de demonstranten die maandag bij het protest tegen politiegeweld en racisme op de Dam in Amsterdam waren opgeroepen om de komende twee weken extra goed op hun gezondheid te letten.

De minister zegt dat de kans op besmetting "aanwezig" is, omdat er bij het protest niet altijd 1,5 meter afstand gehouden kon worden wegens de drukte.

Duizenden mensen kwamen maandag naar de Dam om daar te protesteren tegen politiegeweld en racisme. Aanleiding voor de demonstratie was de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd die vorige week in de Amerikaanse staat Minnesota om het leven kwam door politiegeweld.

Omdat het tijdens het protest steeds drukker werd, hielden demonstranten geen 1,5 meter afstand van elkaar. Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) liet dinsdagmiddag in de Tweede Kamer weten dat het kabinet het RIVM gevraagd heeft om met een gezondheidsadvies te komen voor de demonstranten.

Dat advies is er inmiddels. Demonstranten wordt gevraagd om de komende twee weken extra goed op symptomen te letten die kunnen duiden op een coronabesmetting. Mochten zij klachten krijgen dan kunnen zij via het speciale coronanummer een afspraak bij de GGD maken om zich te laten testen. Bij die afspraak is het belangrijk dat demonstranten vertellen dat ze bij het protest op de Dam waren.

Op het besluit van burgemeester Halsema om de demonstratie door te laten gaan kwam dinsdag veel kritiek vanuit zowel de landelijke als de gemeentelijke politiek. De organisatie van het protest zei blij te zijn met het besluit van de burgemeester.