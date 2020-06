De Sarphatistraat in Amsterdam gaat op de schop. Tussen het Weesperplein en het Frederiksplein krijgt de straat een nieuwe inrichting met een fietsstraat. Om ervoor te zorgen dat fietsers goed kunnen doorfietsen zijn auto's hier straks te gast. Het asfalt krijgt een rode kleur en er geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

De herinrichting van de Sarphatistraat maakt deel uit van het project Binnenring. De Binnenring is een belangrijke verbindingsroute voor fietsers en het openbaar vervoer en loopt via de Marnixstraat, Weteringschans en de Sarphatistraat naar de Czaar Peterstraat. Dit gehele traject wordt opnieuw ingericht om het toenemende fiets- en ov-verkeer in de toekomst aan te kunnen.

Naast de aanleg van een fietsstraat worden de tramhaltes op de Sarphatistraat verlengd en toegankelijker gemaakt. "Nu de weg toch opengaat, is het ook tijd voor het vervangen van alle kabels en leidingen onder de grond", zegt omgevingsmanager Ron van Leeuwaarden.

"Voor de fietsers betekenen de werkzaamheden dat er een omleiding is vanaf Weesperplein naar Frederiksplein en van de Amstel naar Frederiksplein", aldus Van Leeuwaarden. Deze werkzaamheden duren nog een maand en daarna wordt er aan de andere kant van het Weesperplein gewerkt. Het project duurt tot volgend jaar zomer.