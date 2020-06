Op een geldautomaat van de Rabobank aan de Slotermeerlaan in Nieuw-West is in de nacht van maandag op dinsdag een plofkraak gepleegd.

De geldautomaat, ter hoogte van Plein '40-'45, werd rond 4.10 uur opgeblazen. Getuigen hoorden een harde knal.

De daders zijn nog voortvluchtig. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse voor onderzoek.