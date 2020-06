Het Vondelpark is tijdens het pinksterweekend deels afgesloten. De zijingangen van het park zijn dicht. Alleen de ingangen aan de Amstelveenseweg en Stadhouderskade zijn open.

Het gaat volgens de gemeente om een reguliere maatregel die wordt getroffen op dagen waarop grotere drukte verwacht wordt.

De maatregel is nu van kracht omdat veel mensen vrij zijn en het een zonnige dag is. Vrijdagavond moest de politie nog in het Vondelpark ingrijpen vanwege een illegale bijeenkomst met drank en harde muziek.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat mensen over de hekken van het Vondelpark waren geklommen. Het leek om informatie van de officiële site van het Vondelpark te gaan, maar dat was niet het geval.



