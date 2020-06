De politie heeft maandagochtend een 29-jarige Amsterdammer aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident waarbij een 28-jarige vrouw gewond is geraakt.

De man werd maandagochtend rond 6.00 uur in een woning aan de Borneolaan aangehouden.

De vrouw liep in de nacht van zaterdag op zondag rond 5.30 uur met een vriendin vanaf de Borneolaan naar de Verbindingsdam in het Oostelijk Havengebied om naar de zonsopkomst te kijken. Ze werd daar door een man in haar onderlichaam geschoten. Hij rende ervandoor richting de Panamakade.

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en kon zelf de politie bellen. Ze werd vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het lijkt erop dat ze een willekeurig gekozen slachtoffer is. De politie startte direct met de zoektocht naar de dader.

Een uitgebreid onderzoek leidde de rechercheurs naar de woning aan de Borneolaan. Bij de doorzoeking troffen agenten een vuurwapen aan. Het wapen is in beslag genomen en de verdachte is ingesloten voor nader onderzoek.