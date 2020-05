Een nieuw team van bemiddelaars moet vanaf 1 juni gaan helpen bij conflicten tussen Amsterdamse ondernemers en buurtbewoners over terrasuitbreidingen, die vanwege de coronacrisis onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Op deze manier wil de gemeente Amsterdam potentiële onenigheid snel oplossen.

Het team van bemiddelaars staat onder leiding van ombudsman van de metropool Amsterdam Arre Zuurmond, die ernaar streeft om elke klacht binnen 24 uur op te lossen. Hij denkt dat het belangrijk is voor de bemiddelaars om informeel te werk te gaan. "Dit werkt veel prettiger dan een anonieme klacht, waar je pas na een aantal weken reactie op krijgt."

Klachten moeten nog steeds via de officiële wegen gemeld worden. Volgens de normale klachtenprocedure heeft de gemeente zes weken de tijd om te reageren, maar vanaf 1 juni zal direct het 'snelklachtenteam' worden ingeschakeld. "Wij krijgen dan een bericht in onze appgroep en kijken wie er in de buurt is en erheen kan", legt Zuurmond uit. "Ik beloof niets, maar ik denk dat er in sommige gevallen binnen een half uur iemand aanwezig kan zijn."

Het bemiddelingsteam zal het waarschijnlijk druk krijgen, want in de komende weken worden er honderden terrasuitbreidingen verwacht. Dat vindt Zuurmond helemaal niet erg. "Zeker in de avond kan je wel even je koffie laten staan en op de fiets springen."