Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam, meldt de politie op Twitter. Het slachtoffer kon zelf de politie bellen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere politie-eenheden zijn ter plaatse. Zij zoeken nog naar een verdachte.