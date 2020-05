Een 28-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten op de Verbindingsdam in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, meldt de politie op Twitter. Het lijkt erop dat de vrouw een willekeurig slachtoffer is.

De vrouw liep rond 5.30 uur met een vriendin vanaf de Borneolaan naar de Verbindingsdam om naar de zonsopkomst te kijken toen ze door een onbekende man in haar onderlichaam werd geschoten.

Even voor het incident riep een verward ogende man vanuit een portiek aan de Borneolaan iets naar het tweetal in een voor hen onbekende taal. Mogelijk is de schutter dezelfde man.

Het slachtoffer kon zelf de politie bellen. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en was nog aanspreekbaar.

Politie roept getuigen op zich te melden

Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. Zij zochten naar een lichtgetinte man van ongeveer twintig jaar oud. Hij had een korte grijze broek aan en droeg sportschoenen en zwarte handschoenen. Hij zou zijn weggerend in de richting van de Borneolaan.

De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen, maar de politie in te schakelen wanneer hij wordt gezien. Getuigen worden dringend verzocht zich te melden.