In een sloot bij de Orcastraat in Amsterdam-Noord is zaterdagochtend een lichaam aangetroffen. De politie doet er onderzoek.

Een team van de Forensische Opsporing (FO) en de recherche zijn ter plaatse. Het is nog onbekend of de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie komt later met meer informatie.