In het Amsterdamse Vondelpark werd vrijdagavond een feest gevierd waarbij in totaal zo'n honderd personen aanwezig waren. De politie kwam ter plaatse, maar kon geen boetes uitdelen omdat de feestvierders al weg waren.

Bij het feest was veel drank aanwezig en werd harde muziek gedraaid. De groep hield zich niet aan het samenscholingsverbod, maar dat was in eerste instantie lastig te constateren voor agenten.

Volgens een politiewoordvoerder gingen de aanwezigen snel zitten als agenten op ze afkwamen.

Agenten in burger hebben vervolgens kunnen constateren wat er daadwerkelijk gebeurde. Daarna zijn er meerdere eenheden in uniform langsgegaan. Toen die arriveerden waren de feestvierders snel verdwenen. "We hebben dan ook geen boetes kunnen uitdelen", aldus de politie.