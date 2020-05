De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer van een steekpartij aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam gevonden doordat deze een bloedspoor had achtergelaten. Dat meldt de politie op Twitter.

Het incident vond plaats bij een metrohalte, maar toen agenten ter plaatse kwamen was het slachtoffer nergens te bekennen.

Een bloedspoor vanaf de halte leidde de de politie naar een dichtbij ziekenhuis, waar het slachtoffer werd aangetroffen. Het slachtoffer was aanspreekbaar.

Naar de verdachte van het incident wordt nog gezocht. Meerdere politie-eenheden zijn op de been.