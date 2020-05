De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt na een ontploffing bij een horecazaak op de Pieter Calandlaan. Dat meldt de politie op Twitter. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Ook is er niemand aangehouden.

De ontploffing vond plaats rond 00.25 uur. De voorgevel van het gebouw stond tijdelijk in brand, maar dat vuur is vanzelf uitgegaan.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd en waarom. De recherche en forensisch experts van de politie doen onderzoek ter plaatse.

Getuigen worden gevraagd zich te melden.