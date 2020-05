Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij eens steekpartij in het Vondelpark in Amsterdam.

Rond 1.20 uur werden er meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam opgeroepen. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was nog wel aanspreekbaar.

De recherche en Forensische Opsporing hebben later onderzoek gedaan in het park. Wat de aanleiding is geweest van deze steekpartij is nog onbekend. De recherche heeft de zaak in behandeling.

De politie is nog op zoek naar getuigen.