De politie heeft donderdagavond twee minderjarige verdachten aangehouden voor de steekpartij bij flat Huigenbos in Amsterdam-Zuidoost die woensdag plaatsvond. Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar.

De twee werden aangehouden op verdenking van doodslag. Ze wonen in Amsterdam en Diemen. Bij een van hen werd een vuurwapen gevonden. Of dat wapen echt is wordt nog onderzocht.

Donderdag maakte de politie bekend dat er net na de steekpartij een 21-jarige verdachte was aangehouden. Hij bleek echter niks met de zaak te maken te hebben. Deze man is inmiddels vrijgelaten.

Het slachtoffer zou volgens de politie zijn belaagd en zijn gestoken met een groot mes door een groep jongens. De politie laat weten meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

De twee verdachten zitten nog vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.