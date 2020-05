Frank Paauw, hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, heeft donderdagavond in de commissievergadering laten weten dat onafhankelijke waarnemers, zoals gemeenteraadsleden, tijdelijk aanwezig mogen zijn bij fouilleeracties in de strijd tegen wapenbezit in de stad.

Een groot deel van de gemeenteraad sprak zich donderdagavond opnieuw zeer kritisch uit over het fouilleren. Het gaat om kleinschalige controles waarbij op een bepaalde 'hotspots' aselectief kan worden gecontroleerd.

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig noemde het "bijzonder ondoordacht". GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma omschreef noemde het fouilleren van mensen die nergens van verdacht worden een "onrechtvaardige inbreuk op mensen hun integriteit".

Ook twijfelde ze eraan of er inderdaad aselectief wordt gecontroleerd, want er worden bijvoorbeeld geen gezinnen gecontroleerd. "Dan is een mes in een buggy leggen de beste manier om niet betrapt te worden, dus ik begrijp dat niet zo goed."

Preventief fouilleren 2.0

Burgemeester Femke Halsema zei dat dit plan heel anders is dan het preventief fouilleren dat in 2014 in de stad gebeurde. "Als u het zo wil noemen, noem het dan preventief fouilleren 2.0. Er is een groot aantal waarborgen ingebouwd. Het moet gaan om groot risico en er moeten rapportages van de politie als basis zijn." Ook het Openbaar Ministerie (OM) moet zich over elke fouilleeractie buigen.

Hoofdcommissaris Paauw vindt het belangrijk dat de acties niet, zoals eerder, op een "lompe manier" gebeuren en antwoordde daarom op vragen van de gemeenteraadsleden dat hij akkoord gaat met de tijdelijke aanwezigheid van waarnemers.

Verder noemde hij de fouilleeracties een klein deel van de aanpak van het tegengaan van wapenbezit en zei hij "zeer gevoelig" te zijn voor de mening van de gemeenteraad.