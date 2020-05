Een 24-jarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag met geweld beroofd op de Adelaarsweg in Amsterdam-Noord. Een van de twee daders droeg waarschijnlijk een vuurwapen.

De vrouw reed woensdag rond 23.45 uur op de Sixhavenweg als de twee verdachten bij een hek van een bedrijf staan. Een straat verder, op de Adelaarsweg, rennen zij ineens achter de fietsster aan.

Op het moment dat de vrouw met de fiets tot stilstand komt, krijgt zij een klap en ziet ze dat een van de verdachten een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp. De mannen gaan er daarna lopend met haar persoonlijke bezittingen vandoor.

Volgens het signalement van de politie zijn de mannen 20 tot 25 jaar oud, donker getint en hebben ze kort zwart haar.