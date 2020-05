Weesp gaat vanaf 2022 onderdeel worden van de gemeente Amsterdam. De gemeenteraden van beide steden hebben het herindelingsadvies donderdag officieel vastgesteld.

Alleen provincie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het parlement moeten nog instemmen met de bestuurlijke fusie, die in 2018 met een referendum al werd goedgekeurd door de inwoners van Weesp.

Op 1 juni 2019 traden de ambtenaren van de gemeente Weesp al in dienst bij de gemeente Amsterdam en werd de ambtelijke fusie een feit.

De afspraak is dat de samenvoeging zo min mogelijk ingrijpt in het dagelijks leven van de Weespers. Er is en blijft een stadsloket in Weesp, maar een Weesper kan na de gemeentelijke samenvoeging zijn of haar paspoort óók aan een Amsterdams stadsloket verlengen.

Weesp doet over twee jaar ook mee met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, maar ook wordt er dan gestemd voor de eigen Weesper bestuurscommissie. Die commissie werkt binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam, maar maakt eigen afwegingen en keuzes.