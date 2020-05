Een man is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij bij de flat Huigenbos in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft na een zoekactie diezelfde avond een 21-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar en het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in het flatgebouw. Wel is duidelijk dat het slachtoffer door meerdere mannen is aangevallen. Daarbij is ook gebruikgemaakt van een groot mes.

De recherche en Forensische opsporing doen nog onderzoek op de plaats delict. Daarbij wordt onder meer een speurhond van de Landelijke Eenheid ingezet. De politie heeft al meerdere goederen in beslag genomen voor onderzoek.