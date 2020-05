De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof op het perron van het metrostation Burgemeester de Vlugtlaan in de Amsterdamse wijk Slotermeer, waarbij een achttienjarige man onder bedreiging van een steekwapen van zijn persoonlijke bezittingen werd beroofd.

Het slachtoffer werd daarbij ook mishandeld door twee mannen, die te voet in de richting van de Johannes Poststraat vluchtten. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van het duo.

Volgens de politie heeft een van de verdachten een lichte huidskleur en een slank postuur en droeg hij ten tijde van de beroving donkere kleding en een hoed of pet.

De andere verdachte heeft een donkere huiskleur, droeg een donkergroene winterjas met capuchon en had eveneens een pet of hoed op. Ook had hij een draagbare zware speaker op zak.