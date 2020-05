Kunsthandelaar Bob Haboldt heeft het Rijksmuseum in Amsterdam een schilderij van Bartholomeus Spranger geschonken. Aanleiding hiervoor is de huidige situatie rondom het coronavirus.

Spranger was rond 1600 een van de belangrijkste kunstenaars in Europa. De kunstenaar schilderde rond 1587 op koper het schilderij Engelen dragen het lichaam van Christus.

Bob Haboldt besloot dit werk van Spranger om twee redenen te schenken aan het Rijksmuseum. "In de eerste plaats ter nagedachtenis aan de slachtoffers van COVID-19, maar ook als voorbeeld voor iedereen om goed te doen voor musea. Ik hoop dat anderen volgen", aldus de kunsthandelaar.

Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits is blij met het kunstwerk: "Wij zien dat in deze moeilijke tijd kunst aan velen houvast biedt en een bron van hoop en reflectie is. De kunst in de Nederlandse musea is de afgelopen eeuwen voor een groot deel door burgers geschonken, overtuigd van het belang voor het publiek. Wij zijn Bob Haboldt dan ook zeer dankbaar voor dit genereuze gebaar."

Vanaf 1 juni is het werk te bewonderen in het Rijksmuseum.

