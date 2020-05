Een woning in de Columbusstraat in Amsterdam-West is per direct voor drie maanden gesloten na de vondst van drugs.

In de woning werden elf blokken cocaïne, 38 kilo aan verschillende versnijdingsmiddelen en ruim 20 liter aceton aangetroffen.

Ook lagen er in de woning verschillende goederen en apparatuur die gebruikt worden voor het versnijden en produceren van en handelen in verdovende middelen.

De politie trof eerder al 20 kilo cocaïne aan in een verborgen ruimte in een voertuig dat in verband wordt gebracht met de woning.

De aanwezigheid van drugs in de woning en de goederen voor het handelen in drugs vormen een gevaar voor de openbare orde, aldus de gemeente.