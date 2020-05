Bouwvakkers hebben donderdag bij werkzaamheden in de Wijkergouw in het Amsterdamse stadsdeel Noord een opmerkelijke vondst gedaan. In de grond bleken botten te zijn begraven.

"Ik denk dat het menselijke botten zijn", zegt een van de bouwvakkers. "Daar ga ik van uit. Dit zal een been zijn. Een heup. Een arm." Hij is niet geschrokken. "In Haarlem heb ik al eens een schedel gevonden."

De straat grenst aan het Kerkhof Schellingwoude. Volgens een buurtbewoner lijkt het erop dat de botten afkomstig zijn van lichamen die, ruim honderd jaar geleden, tijdens de Spaanse griep zijn begraven. "Er was namelijk te weinig plek op het kerkhof."

Volgens haar zijn er vaker menselijke resten gevonden en is afgesproken dat die dan worden opgehaald en op begraafplaats De Nieuwe Noorder opnieuw worden begraven.