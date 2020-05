De veertienjarige jongen die verdacht wordt van het mishandelen van een man in Amsterdam-Oost blijft nog zeker twee weken vastzitten. De politie onderzoekt of er sprake was van antihomogeweld.

De mishandeling gebeurde afgelopen donderdag. Het slachtoffer werd geraakt met een stuk glas toen hij verhaal was gaan halen bij een groep jongens. Dat gebeurde nadat hij en zijn partner, varend in een kano, waren bekogeld met stenen.

Volgens de politie werd de man op enig moment uitgescholden vanwege zijn geaardheid. De politie sprak van een "homogerelateerd incident".

Een getuige meldde later aan AT5 dat voorafgaand aan het incident met geen mogelijkheid aan de mannen te zien was wat hun seksuele geaardheid is. Er zou volgens deze getuige dus geen sprake zijn van homodiscriminatie.

De veertienjarige jongen wordt verdacht van mishandeling dan wel zware mishandeling. De recherche heeft de zaak in onderzoek.