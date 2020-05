Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft in een open brief aan de gemeenteraad kritiek geuit op de manier waarop de gemeente omgaat met gevallen van antisemitisme in Amsterdam. Een aanleiding hiervan is de recente vernieling en bekladding van Israëlisch restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg.

Een debat over die zaak werd eerder aangevraagd door Forum voor Democratie, de ChristenUnie, de Partij van de Ouderen, het CDA en de VVD. Maar toch besloot het presidium van de gemeenteraad om het onderwerp door te schuiven naar een latere vergadering, omdat het volgens hen niet spoedeisend genoeg was tijdens de huidige coronacrisis.

CIDI maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop de gemeente met antisemitisme in de stad omgaat. "Het probleem wordt stelselmatig gebagatelliseerd en weggemoffeld", schrijft de organisatie in de open brief.

Burgemeester Femke Halsema heeft gereageerd op de brief. Zij heeft volgens het CIDI laten weten dat zij klaar was om vragen van de raadsleden over het onderwerp te beantwoorden. De gemeenteraad gaat echter over de eigen agenda en daar kan zij zich als burgemeester niet in mengen.