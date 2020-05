Bij een steekincident naast de De Hallen op de Tollensstraat in Amsterdam Oud-West is maandagavond een man gewond geraakt. Een 45-jarige verdachte, de buurman van het slachtoffer, is aangehouden.

Het slachtoffer werd in zijn woning neergestoken. Hij verkeerde aanvankelijk in kritieke toestand, maar is nu niet meer in levensgevaar.

Op de melding kwamen veel hulpdiensten af. Uiteindelijk werd het de verdachte afgevoerd door de politie. Hij had een verband om zijn been. Mogelijk is hij gewond geraakt bij zijn aanhouding.

Wat er zich precies heeft afgespeeld en wat de toedracht is van de steekpartij, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident.