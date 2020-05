Bij een steekincident naast de De Hallen op de Tollensstraat in Amsterdam Oud-West is maandagavond een man gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden.

Het slachtoffer werd in de woning door een man gestoken. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er zich precies heeft afgespeeld en wat de toedracht is van de steekpartij, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident.