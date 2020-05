Het Amsterdamse kunstcollectief No Art organiseert op 20 juni een 24 uursfestival in de A'DAM Toren en het Sir Adam Hotel, maakt No Art maandag bekend.

Bij het festival, dat uit meerdere activiteiten bestaat, zijn maximaal 120 bezoekers welkom. De organisatie meldt dat alle richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in acht worden genomen.

De avond start met een drie uur durende show waarbij bezoekers worden verdeeld over A'DAM&Co. en The Loft. De voorstelling is opgebouwd uit een combinatie van liveart, livemuziek en dj-sets.

Na het diner is het mogelijk om naar een andere ruimte te gaan. De 120 bezoekers worden verdeeld in vier groepen van dertig en mogen in shifts naar deze ruimte. Daarna worden de bezoekers naar hun kamers gebracht, waar zij met maximaal vier personen per hotelkamer de rest van het festival doorbrengen.

Elke hotelkamer is voorzien van een professionele geluidsinstallatie en smart-tv, waar een liveconcert vanuit The Loft wordt uitgezonden. Om contact te houden met de andere bezoekers, zijn de kamers onderling verbonden via Zoom.

Bezoekers worden via loting aangewezen

De organisatie hanteert een lotingssysteem om de 120 bezoekers te selecteren. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf woensdag om 17.00 uur met maximaal vier mensen tegelijk online registreren via Facebook.

Na een willekeurige loting wordt op 3 juni bekendgemaakt welke mensen een kaartje hebben bemachtigd. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.