De verpleegtehuizen in Amsterdam gaan voorlopig nog niet open voor bezoekers, ondanks dat de overheid maandag de bezoekersregeling heeft versoepeld. Ze zeggen meer tijd nodig te hebben om veilig bezoek te kunnen organiseren.

Vanaf maandag mag onder strikte veiligheidsmaatregelen één vaste bezoeker per bewoner naar binnen.

Een woordvoerder van zorginstelling Amstelring, die 22 verzorgingshuizen in Amsterdam en omgeving heeft, liet maandag aan regiopartner AT5 weten dat ze nog bezig zijn met het inventariseren welke locaties bezoek gaan toestaan. "Het vergt heel veel voorbereiding, mogelijk weten we donderdag meer. Elke locatie is maatwerk."

Ook de verpleegtehuizen van Cordaan zijn nog gesloten voor bezoekers. De organisatie laat dinsdag weten welke locaties er in de loop van de week weer bezoekers toestaan. Het gaat daarbij alleen om verpleeghuizen die al twee weken geen coronapatiënten hebben gemeld.

Een woordvoerder van zorgkoepel Amsta, met dertig locaties in Amsterdam, laat weten dat contactpersonen van bewoners binnenkort geïnformeerd worden over de bezoekersregeling. "Het streven is dat 15 juli alle locaties weer bezoekers toestaan en waar het eerder kan, proberen wij dat ook mogelijk te maken."

