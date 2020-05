Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) is in overleg met de middelbare scholen in Amsterdam om leerlingen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer vanaf 2 juni buiten de spits te laten reizen. Dat laat een woordvoerder van de GVB maandag weten aan regiopartner AT5.

Het zou gaan om een tijdslot van 9.30 uur tot 14.30 uur. Dat betekent ook dat de lestijden van de middelbare scholen, die vanaf 2 juni weer opengaan, daarop aangepast moeten worden

Om het openbaar vervoer niet te overbelasten, roept het kabinet middelbare scholieren op om vooral met de fiets of lopend naar school te gaan. Voor leerlingen die meer dan 8 kilometer van school wonen en die afhankelijk zijn van het ov moet speciaal vervoer geregeld moeten worden.

Maar volgens een woordvoerder van het GVB is speciaal vervoer een allerlaatste middel. Liever ziet de vervoerder dat leerlingen met de reguliere bussen, trams en metro's reizen. "Qua capaciteit moet dat kunnen, want op 2 juni wordt ook de dienstregeling weer verder uitgebreid."

Het GVB schat dat er straks twee- tot drieduizend leerlingen gebruik gaan maken van het ov. Voor de coronacrisis waren dat er dagelijks twaalfduizend.

