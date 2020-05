De politie heeft maandag een 26-jarige man uit Litouwen aangehouden voor het mishandelen van een winkelmedewerker en vandalisme bij het Waterlooplein in Amsterdam.

De man vernielde eerst spullen in een winkel bij het Waterlooplein. Daar mishandelde hij ook een medewerker.

Vervolgens rende de man de straat op en klom hij op auto's die voor een stoplicht stonden. Ook sloeg hij tegen verschillende wagens. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hand.

De man kon overmeesterd worden en is aangehouden door de politie. Wel is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht, waar ook wordt gekeken of hij drugs of alcohol gebruikt heeft.