De twee Pro-Palestijnse demonstranten die zondag op de Dam in Amsterdam zijn aangehouden, zijn vrijgelaten. Ze werden gearresteerd omdat ze weigerden te vertrekken en dus een ambtelijk bevel niet opvolgden.

De demonstranten hadden van de gemeente wel toestemming gekregen om te demonstreren op het Museumplein. Toch besloten zo'n tien demonstranten, onder wie beroepsactivist Frank van der Linde, te demonstreren op de Dam.

Van der Linde is één van de gearresteerde actievoerders, bevestigde zijn advocaat Willem Jebbink al eerder.

Op de Dam stonden ook enkele pro-Israëlische demonstranten, zij hadden van de gemeente toestemming gekregen om daar te demonstreren.

Eerder besloot burgemeester Femke Halsema dat de wekelijkse demonstraties voor Palestina en voor Israël niet meer tegelijkertijd mogen plaatsvinden op de Dam.

Ze besloot dat de ene groep alleen in de even weken op zondagen op de Dam mag protesteren. De andere groep is alleen op zondagen in de oneven weken welkom.