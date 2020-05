De Amsterdamse politie heeft zondag in het opsporingsprogramma Bureau 020 bewakingsbeelden vrijgegeven van een drietal mannen dat ervan wordt verdacht een 85-jarige man te hebben misleid tijdens het pinnen bij een geldautomaat op het Gerard Douplein in Zuid op 15 februari.

Het incident gebeurde rond 17.00 uur. Op de beelden is te zien hoe een van de mannen het slachtoffer afleidt door aan zijn jas te trekken. De bejaarde man draait zich even weg van de automaat waardoor de andere verdachte de mogelijkheid krijgt om de pinpas uit de automaat te pakken. De verdachte stopt de pas weg in zijn portemonnee.

Als de bejaarde man zich weer tot de automaat wendt, hangt het door hem gekozen bedrag in de uitgifteklep. Hij stopt het geld in zijn portemonnee en blijft vragend bij de automaat hangen, omdat hij zijn betaalpas niet meer in de automaat ziet.

Als het slachtoffer wegloopt bij de automaat, neemt de verdachte die de betaalpas van het slachtoffer uit de automaat pakte, meteen een groot bedrag op met de zojuist gestolen pas. De drie verdachten nemen later op de dag nog een paar keer geld op en doen dat een dag later nog eens.

De man die het slachtoffer afleidt, heeft een licht getinte huidskleur, een normaal postuur, droeg een gewatteerde jas, had een sjaal om en een donkere muts op zijn hoofd. De verdachte die het slachtoffer aan zijn jas trekt, heeft ook een licht getinte huidskleur, een normaal postuur en wordt tussen de dertig en veertig jaar oud geschat.

Mensen die meer weten van het incident, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.