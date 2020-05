De politie heeft zaterdagavond acht lachgasflessen aangetroffen in een auto nadat het voertuig tegen de fontein op een rotonde op de Hogeweg in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer was gebotst.

De twee inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek geen alcohol of drugs te hebben gebruikt. Wel heeft de politie meerdere processen-verbaal opgemaakt.

De Hogeweg lag bezaaid met brokstokken en het motorblok lag zelfs naast de auto. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De auto is opgehaald door een berger. Medewerkers van de gemeente hebben de straat schoongemaakt.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.