Bij een pand aan de Smaragdstraat in de Amsterdamse Diamantbuurt is zaterdagavond een brand uitgebroken. Veertien personen moesten uit de woning worden gehaald, twee personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand brak rond 23.45 uur uit in het trappenhuis. Het vuur begon op de eerste verdieping en verspreidde zich vrij snel naar de tweede etage.

Jongeren uit de buurt merkten de brand op en hielpen met een trap de bewoners van de eerste etage naar buiten. De bewoners van de tweede etage hadden een touwladder die zij uit het raam lieten zakken.

De veertien bewoners hadden rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Twee van hen zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Het vuur heeft het trappenhuis naar de eerste en tweede verdieping verwoest. Ook is zeker één woning onbewoonbaar geworden. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.