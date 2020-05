Er woedt zaterdagmiddag een brand op een dakterras in de Ruyschstraat in Amsterdam-Oost. De vlammen zijn goed zichtbaar en er verspreiden zich grote zwarte rookwolken over de stad.

Wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Er zijn gewonden gevallen, meldt de brandweer via Twitter.

Verder meldt de brandweer dat de brand is overgeslagen naar omliggende daken, maar dat de schade aan de woningen minimaal is.

De brandweer roept op om bij last van de rook ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Eerder op de zaterdag woedde er ook een flinke brand op de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West. Ook daar kwamen grote zwarte rookwolken bij vrij. Die brand was rond het middaguur weer geblust.

