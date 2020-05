Door een ongeluk met een motorrijder is zaterdagmiddag de A4 bij het knooppunt Badhoevendorp in de richting van Amsterdam afgesloten.

Het ongeluk levert drie kilometer file op tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam-Sloten.

Het verkeer kan voorlopig omrijden via de A5 of de A10. Het is nog onbekend hoe lang de weg afgesloten blijft.