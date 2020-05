Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een schietpartij die heeft plaatsgevonden op de Tekkopstraat in Amsterdam-Zuidoost.

Het incident gebeurde rond 4.30 uur. Volgens getuigen zou er een ruzie op straat zijn geweest, waarbij meerdere personen betrokken waren. Toen de hulpdiensten arriveerden troffen ze een gewond persoon aan op straat. Het slachtoffer was op dat moment aanspreekbaar en werd overgebracht naar het ziekenhuis.



De plaats delict is vervolgens afgezet voor sporenonderzoek. Op straat en in het portiek werden kogelhulzen aangetroffen die zijn veiliggesteld voor DNA-onderzoek. Wat de aanleiding is geweest voor het incident wordt nog onderzocht.