De politie heeft vrijdagavond twee verdachten aangehouden die eerder een lachgaskoerier op het Opveld in Amsterdam-Zuid hadden beroofd.

De overval gebeurde even na 20.00 uur aan het Opveld in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De daders gingen er na de overval in een auto vandoor.

De auto werd later door agenten in Diemen-Zuid gespot, waarna de twee verdachten werden gearresteerd. Ook de buit werd in de auto aangetroffen.