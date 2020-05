Buurtbewoners zijn een petitie gestart voor het behoud van de HEMA op de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. De Jumbo gaat het pand ombouwen tot supermarkt en het warenhuis verhuist dan naar een andere plek in het stadsdeel.

Dat Jumbo in het pand van de HEMA komt, heeft te maken met een deal die de twee bedrijven hebben gesloten. "Naast dat we samen kijken naar nieuwe winkelconcepten, gaan er ook zeventien stadslocaties van HEMA over naar Jumbo. De Linnaeusstraat is daar één van", aldus een woordvoerder van het warenhuis.

HEMA wil in de buurt op een nieuwe, kleinere locatie doorgaan. "We bestaan bijna honderd jaar en hebben een aantal locaties in de stad die heel erg groot zijn. Gezien ons huidige assortiment hebben we minder opslagruimte nodig. Dus er zijn niet minder mensen nodig, maar wel minder vierkante meters."

Volgens de HEMA-woordvoerder gaat de verhuizing ergens eind dit jaar spelen. "We vinden het hartverwarmend dat de buurt ons wil behouden, maar bewoners hoeven zich niet ongerust te maken. Er komt een nieuw filiaal in de buurt voor terug."

Waar het nieuwe filiaal precies komt, is nog niet bekend. Inmiddels is de petitie ruim zevenhonderd keer ondertekend.