In de nacht van maandag op dinsdag en in de nacht van dinsdag op woensdag voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de Zeeburgertunnel. De oost- en de westbuis gaan daarom om en om een nacht op slot.

In de nacht van maandag op dinsdag is de oostbuis richting Amsterdam-Noord afgesloten en in de nacht van dinsdag op woensdag is de westbuis richting Amsterdam-Zuidoost afgesloten. Beide afsluitingen duren van 21.00 tot 5.00 uur.

Weggebruikers worden geadviseerd goed op de borden langs de weg te letten en rekening te houden met een kwartier extra reistijd, zo waarschuwt Rijkswaterstaat.