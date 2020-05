De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 44-jarige vrouw aangehouden die ervan wordt verdacht een 56-jarige man te hebben neergestoken in een woning op de Nieuwe Oostenburgerstraat in Amsterdam.

Rond 4.00 uur vond de steekpartij plaats. Het 56-jarige slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht en geopereerd.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding van de steekpartij is. De politie meldt dat het mogelijk is dat alcohol een rol heeft gespeeld. De vrouw zal later nog worden verhoord.